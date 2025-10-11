¿Usted considera que Edmand Lara le suma o le resta votación a Paz? Esto dijo la gente

Una de las preguntas de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno, presentadas la noche de este viernes, fue si el candidato vicepresidencial, Edmand Lara, suma o resta votos al candidato Rodrigo Paz. ¿Qué respondieron?

La mayoría, un 47,6% cree que Lara suma votos a la candidatura de Paz, mientras que un 37,2% cree lo contrario, es decir, que le resta.

En tanto, quienes consideran que ni le suma ni le resta, suman 8%, y los que no saben, fueron 7,2%.

