¿Usted considera que Edmand Lara le suma o le resta votación a Paz? Esto dijo la gente

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados.
10/10/2025 23:32
Una de las preguntas de la Gran Encuesta Nacional de Red Uno, presentadas la noche de este viernes, fue si el candidato vicepresidencial, Edmand Lara, suma o resta votos al candidato Rodrigo Paz. ¿Qué respondieron?
La mayoría, un 47,6% cree que Lara suma votos a la candidatura de Paz, mientras que un 37,2% cree lo contrario, es decir, que le resta.
En tanto, quienes consideran que ni le suma ni le resta, suman 8%, y los que no saben, fueron 7,2%.
