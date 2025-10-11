¿Qué porcentaje de quienes pretenden votar por Tuto, pueden cambiar de decisión?

La Gran Encuesta Nacional de Red Uno, rumbo a la segunda vuelta del 19 de octubre, también consultó si los ciudadanos ya tienen su decisión tomada o si puede variar ¿Qué dijeron los consultados?
10/10/2025 23:15
Del total de ciudadanos consultados que pretende votar por Jorge Tuto Quiroga, el 83,8% está totalmente decidido, según la Gran Encuesta Nacional de Red Uno.
Es decir, todavía hay un 16,2% de personas que tiene la intención de votar por Quiroga, aún pueden cambiar su decisión.
Por otra parte, de los que pretenden votar en Blanco, el 47,6% ya tiene esa decisión tomada y el 24,5% puede cambiar.
Mientras que de los que pretenden votar Nulo, el 59,1% ya está completamente seguro, mientras que el 40,9%, puede cambiar de decisión.
