En Chuquisaca, Tuto saca una ligera ventaja de 2%

Red Uno presentó su Gran Encuesta Nacional, previo a la histórica segunda vuelta del 19 de octubre. Conozca los resultados en el departamento chuquisaqueño.
10/10/2025 22:33
La preferencia de intención de voto en el departamento de Chuquisaca, rumbo a la segunda vuelta, muestra una diferencia de apenas 2% entre los candidatos: Tuto Quiroga tiene un 42,5% de intención de voto, mientras que Rodrigo Paz tiene un 40,5%. Es decir, la diferencia es de apenas 2%.
Por otra parte, los que pretenden votar blanco son un 3,2%; nulo un 3,4%; y los indecisos son 10,4%. En total, son 17%.
