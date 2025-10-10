El Ministerio de Trabajo confirmó la suspensión de actividades públicas y privadas este sábado 11 de octubre en el departamento de Pando, con motivo del feriado departamental por la Batalla de Bahía, acontecida durante la Guerra del Acre en 1902.

La medida se aplica solo en esta región amazónica, en cumplimiento de la Ley 1606 del 13 de noviembre de 2024, que declara feriado departamental cada 11 de octubre para recordar la victoria boliviana en ese histórico enfrentamiento.

La Batalla de Bahía fue un hecho decisivo en el que la “Columna Porvenir”, conformada por civiles bolivianos y liderada por el empresario Nicolás Suárez, logró recuperar la Barraca Bahía (actual Cobija), que se encontraba ocupada por fuerzas brasileñas.

Una de las hazañas más recordadas es la del indígena Bruno Racua, quien con una flecha incendiaria provocó la explosión del depósito de pólvora enemigo, causando la retirada de las tropas brasileñas y consolidando la victoria boliviana.

El feriado tiene como objetivo honrar la memoria de los héroes pandinos y fortalecer el espíritu patriótico de la población.

