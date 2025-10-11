Islas Feroe golea a Montenegro, mantiene opciones de Mundial y su celebración es viral

Islas Feroe dio un paso importante hacia mantener sus opciones de clasificar al Mundial tras derrotar 4-0 a Montenegro en un partido reciente. Los goles del equipo fueron anotados por Hanus, quien firmó un doblete, Milan Roganovic y Árni Frederiksberg.

Tras el pitazo final, los jugadores celebraron en los vestuarios de una forma particular que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Esta victoria mantiene vivas las esperanzas del equipo en su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

