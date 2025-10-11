TEMAS DE HOY:
¿Una señal? Terremoto interrumpió abruptamente una boda en Filipinas (VIDEO)

La celebración en Filipinas fue interrumpida por un fuerte sismo, pero la pareja no permitió que el temblor arruinara su momento especial y siguió adelante con la boda.  

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/10/2025 18:13

Filipinas

Cuando pensaban que lo más difícil de la boda sería decir “sí, acepto”, un terremoto de magnitud 7.4 decidió robarles el show… ¡y de la manera más inesperada!.

Justo cuando los novios se disponían a entrar al altar, la tierra empezó a temblar, haciendo que todos los invitados salieran corriendo de la capilla.

El momento quedó grabado en video, mostrando a la pareja y a sus invitados saliendo apresuradamente, pero con calma, buscando un lugar seguro. A pesar del susto, los novios decidieron continuar la ceremonia, esta vez al aire libre, con una actitud tranquila y determinada.

En redes sociales, algunos comentaron con humor frases como: “Dios manda señales”, o “La naturaleza quiso recordarnos que hay cosas que no se pueden controlar”.

