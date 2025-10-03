Sube el número de muertos por el colapso de una escuela en Indonesia

El número de muertos en el derrumbe de una escuela en Indonesia aumentó a siete el viernes después de que se recuperaron dos cuerpos entre los escombros, informó un rescatista.

Una parte del internado de varios pisos se derrumbó repentinamente el lunes mientras los estudiantes se reunían para las oraciones de la tarde, lo que llevó a los equipos de socorro a buscar desesperadamente a decenas de desaparecidos entre las ruinas.

Dos estudiantes hombres que habían sido golpeados por los escombros fueron hallados el viernes en la zona de aseos del edificio, informó a los periodistas Yudhi Bramantyo, director de operaciones de la agencia nacional de gestión de desastres.

"El total de víctimas encontradas sin vida es de siete", aseguró el funcionario. Las autoridades habían dicho que temían no tener señales de vida que 59 personas atrapadas antes de que se encontraran los dos cuerpos.

Los padres desesperados siguen a la espera de noticias sobre sus seres queridos. La operación de rescate es compleja porque las vibraciones en una zona pueden afectar otras áreas, dijeron las autoridades.

Sin embargo, las familias aceptaron el jueves el uso de maquinaria pesada. Las investigaciones sobre la causa del colapso continúan, pero los primeros indicios apuntan a una construcción de baja calidad, según expertos.



Mira la programación en Red Uno Play