¡Impactante! Tren con maíz se descarrila en São Paulo tras brutal choque con camión

Un fuerte accidente se registró en la localidad de Araraquara, en el estado de São Paulo, cuando un tren se descarriló tras chocar con un camión. El camión intentó cruzar las vías sin respetar la señal de alto, lo que provocó el impacto.

Según informó la empresa, dos locomotoras y 14 vagones cargados de maíz se salieron de los rieles. A pesar de la magnitud del choque, no se reportaron heridos. El maquinista del tren intentó frenar y activó el claxon, pero no pudo evitar la colisión debido al peso y la longitud del convoy.

El accidente interrumpió temporalmente el tráfico ferroviario, pero Rumo Logística confirmó que la línea ya se encuentra nuevamente en operación. Las autoridades están investigando el caso para determinar responsabilidades.

Este hecho ocurrió en un tramo clave de la Malha Paulista, que conecta con la Malha Central. Esta vía es esencial para transportar granos desde el centro-oeste del país hasta el Puerto de Santos, uno de los más importantes de Brasil.

El accidente se da en un momento sensible, ya que el país vive el pico de exportaciones de maíz, luego de una cosecha récord. Una interrupción en la logística ferroviaria puede generar retrasos en los envíos y afectar las exportaciones agrícolas brasileñas.

