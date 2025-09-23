TEMAS DE HOY:
Hombre muere apuñalado Avalancha humana en Oruro

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

Entró a robar una casa, no logró llevarse el televisor, pero sí se comió las empanadas

El ladrón fue sorprendido por el dueño de casa mientras intentaba robar un televisor. Antes de huir, se comió las empanadas que encontró en la cocina.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/09/2025 10:01

Argentina

Escuchar esta nota

Un insólito episodio delictivo ocurrió en una localidad de Argentina, cuando un delincuente ingresó a una vivienda con intenciones de robar, pero terminó comiéndose unas empanadas antes de huir.

Según el relato de la víctima, un hombre de 58 años, al llegar junto a su esposa notaron que los perros ladraban de forma inusual y que la alarma estaba activada.

Mientras la mujer permanecía en el auto, el dueño de casa se acercó a una puerta ventana y vio al ladrón intentando descolgar un televisor que estaba amurado a la pared. Al ser descubierto, el delincuente arrojó el aparato al propietario, causándole una lesión leve en una pierna, y luego escapó corriendo.

En su huida, el televisor se rompió, pero el delincuente logró llevarse otros objetos de valor, como una notebook. Sin embargo, lo más llamativo fue que, antes de escapar, se tomó el tiempo de comerse unas empanadas que habían quedado de la cena, según constató el matrimonio al revisar la casa.

La vivienda quedó revuelta y la fiscalía trabaja con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, además de haber realizado peritajes en el lugar. Hasta el momento, el ladrón no fue identificado.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD