Entró a robar una casa, no logró llevarse el televisor, pero sí se comió las empanadas

Un insólito episodio delictivo ocurrió en una localidad de Argentina, cuando un delincuente ingresó a una vivienda con intenciones de robar, pero terminó comiéndose unas empanadas antes de huir.

Según el relato de la víctima, un hombre de 58 años, al llegar junto a su esposa notaron que los perros ladraban de forma inusual y que la alarma estaba activada.

Mientras la mujer permanecía en el auto, el dueño de casa se acercó a una puerta ventana y vio al ladrón intentando descolgar un televisor que estaba amurado a la pared. Al ser descubierto, el delincuente arrojó el aparato al propietario, causándole una lesión leve en una pierna, y luego escapó corriendo.

En su huida, el televisor se rompió, pero el delincuente logró llevarse otros objetos de valor, como una notebook. Sin embargo, lo más llamativo fue que, antes de escapar, se tomó el tiempo de comerse unas empanadas que habían quedado de la cena, según constató el matrimonio al revisar la casa.

La vivienda quedó revuelta y la fiscalía trabaja con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, además de haber realizado peritajes en el lugar. Hasta el momento, el ladrón no fue identificado.

