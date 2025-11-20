“Parecía una muñeca”: madre de Tanya Rosy exige justicia por la muerte de su hija de 13 años

La familia de Tanya Rosy Choque Mejía, de solo 13 años, vela sus restos tras el hallazgo de su cuerpo en un yute celeste abandonado en un barranco entre las comunidades de Arrozal y Colopampa, en el sector conocido como 'La Calabatea'.

Rosa Choque, mamá de Tanya recordó que la menor era “bien amigable, sociable y alegre. Le gustaba bailar y participar en todo lo del colegio”. Ella recordó con tristeza que su hija “parecía una muñeca” y que todos los que la conocían se enamoraban de su simpatía.

Explicó que su hija jamás salía de noche: “Ella solo iba a clases de día. No sé qué le ocurrió esa noche; solo quería regresar a casa sin que yo me diera cuenta”.

Sobre el agresor, Rosa aseguró no conocerlo: “No lo conozco a la persona. Tampoco lo he visto en la comunidad”.

La madre hizo un llamado directo a las autoridades: “Lo único que pido es justicia. Que no lo suelten y que lo lleven donde debe estar. Quiero que se haga justicia por mi hija”.

Finalmente, agradeció a la población de Chulumani y a las comunidades cercanas por el apoyo recibido en este difícil momento: “Gracias, mil gracias por acompañarme, que me han apoyado cuando más lo necesité. Allá han estado las personas que realmente me quieren”.

