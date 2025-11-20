TEMAS DE HOY:
crimen de Tanya declaracion sospechoso chulumani

Comunidad

“Fue sometido a cirugías faciales”: Comunario de Achira necesita ayuda para gastos médicos

Evert Sánchez, de 27 años, presenta afectaciones en el rostro, labios inferiores y la nariz, además tiene tres costillas fracturadas.

Naira Menacho

19/11/2025 22:00

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Un joven agricultor, comunario de Achira, resultó con lesiones de gravedad a causa de la riada que se produjo en Samaipata. La familia pide ayuda para afrontar los gastos médicos, puesto que el afectado tuvo que ser sometido a cirugías faciales para reconstruir su rostro.

Evert Sánchez, de 27 años, presenta afectaciones en el rostro, labios inferiores y la nariz, además tiene tres costillas fracturadas.

“Recién salió de terapia intensiva; anoche fue sometido a una cirugía, pero se complicaron las cosas y tuvieron que realizar otros procedimientos. Le operaron la cara, la nariz y le reconstruyeron los labios. Son cirugías bastante costosas”, informó su esposa, Inés García.

La familia, de escasos recursos, no cuenta con los medios para cubrir los gastos médicos, por lo que pide ayuda a la población.

 

 

 

