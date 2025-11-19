Comité enviará 10 toneladas de ayuda a zonas afectadas por riadas en los Valles cruceños

El Comité pro Santa Cruz realiza el traslado de la ayuda humanitaria para las zonas afectadas por la riada en los Valles Cruceños. El presidente de la institución cívica, Stello Cochamanidis, informó que las 10 toneladas de ayuda serán trasladadas en helicóptero este jueves.

“Sabemos que el hambre no espera, que las necesidades que tiene la población en los valles tampoco esperan; por eso, gracias a la voluntad de algunas personas, conseguimos varios vuelos solidarios en helicópteros para poder llevar la carga”, informó Cochamanidis.

El líder cívico explicó que se cargaron cinco camionetas con las donaciones, las cuales se dirigirán hasta el aeropuerto El Trompillo para dejar la carga que será trasladada la mañana del jueves hasta las zonas afectadas.

“Mañana (jueves) sale el primer vuelo a las 08:00 horas con las donaciones; hoy en la madrugada saldrá una caravana a la cabeza del primer vicepresidente y el presidente de provincia para llevar también donaciones. Necesitamos hacer llegar las donaciones que tenemos lo antes posible”, afirmó Cochamanidis.

Puntos de acopio continúan abiertos

Stello Cochamanidis indicó que los puntos de acopio continuarán funcionando para recibir más donaciones, puesto que son varias las comunidades afectadas que necesitan de alimento, agua y abrigos, por lo que pide a la población cruceña continuar ayudando.

El horario de atención de los centros de acopio es de 08:00 de la mañana hasta las 18:00 horas de la tarde.

