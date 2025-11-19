Diputado Ricardo Rada: “No por 50 agrupaciones políticas dejaremos a un país sin elecciones”

La discusión sobre la ley de convocatoria a elecciones subnacionales quedó en cuarto intermedio luego de que la Asamblea no lograra la dispensación de trámite necesaria para su aprobación directa.

Durante la sesión, se registraron 74 votos a favor y 41 en contra, insuficientes para alcanzar los dos tercios requeridos.

El diputado del PDC, Ricardo Rada, explicó en contacto con el programa El Mañanero que el proyecto debe ser revisado ahora por la Comisión de Constitución, que emitirá un informe antes de retomar la discusión plenaria.

“La Comisión de Constitución, por tiempo, en materia y urgencia, trabajará hoy desde las 9 de la mañana hasta las 12, que tenemos nuevamente retomar la sesión”, afirmó Rada.

Rada enfatizó que los plazos legales para la entrega y transmisión de mandatos son determinantes y que cualquier modificación al proyecto aprobado en el Senado podría retrasar el proceso.

“Si modificamos algo de la ley que nos ha llegado aprobada en Senado y sin observaciones, esta ley vuelve directamente al Senado… eso nuevamente retrasaría el procedimiento”.

El legislador destacó que la bancada del PDC y el oficialismo buscan cumplir estrictamente con la normativa vigente y garantizar que las elecciones se realicen dentro del plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral, que requiere que la convocatoria se haga con 120 días de anticipación:

“Necesitamos darle celeridad y viabilidad, y sobre todo los tiempos… no estamos incumpliendo ninguna normativa, es más, la estamos respetando al pie de la letra”.

Entre los argumentos de la oposición, principalmente de la Alianza Libre, se señala que la aprobación apresurada de la ley podría dejar fuera a 50 agrupaciones políticas, incluyendo a la personería jurídica de Libertad y República. Rada sostuvo:

“No por 50 podemos dejar a un país sin elecciones y con alcaldes y gobernadores prorrogados”.

El diputado hizo un llamado a sus colegas legisladores a priorizar el interés general: “Hoy debemos despejarnos, despojarnos de todo interés personal, partidario, sectorial y apostar por el bien común… Todos queremos elecciones y necesitamos que esa renovación de la cabeza sea encascada para gobernadores y alcaldes”.

