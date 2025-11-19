Lo que podría parecer una película de comedia terminó siendo un dolor de cabeza para los alguaciles de Tyumen (Rusia). Roman Korenev, jefe del servicio encargado de cobrar las pensiones alimenticias, relató recientemente uno de los casos más insólitos de su carrera: un padre del municipio cambiaba su nombre, apellidos y domicilio cada año con la esperanza de escapar al pago de la manutención de sus hijos.

Según Korenev, el hombre – cuya identidad se mantiene en secreto – adoptaba un nuevo nombre y residencia, solo para regresar al año siguiente a su identidad original y repetir el proceso. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano, ya que cada cambio era informado automáticamente a los alguaciles por la oficina del registro civil, impidiendo que pudiera eludir su obligación.

“Cuando una persona cambia su nombre, la oficina del registro civil lo notifica a los alguaciles, por lo que los intentos de evadir la manutención resultan inútiles”, explicó Korenev a medios locales.

Este caso no es el único. Las autoridades locales aseguran que algunos residentes recurren a artimañas tan absurdas como creativas para evitar pagar sus deudas. En otro caso reciente, un deudor alegó sufrir de agorafobia – miedo a los espacios abiertos – para impedir que los agentes judiciales accedieran a su vivienda. La sorpresa llegó cuando se descubrió que era propietario de dos departamentos, uno de ellos en proceso de ejecución hipotecaria.

La creatividad de los morosos parece no tener límites, pero los alguaciles de Tyumen aseguran que, tarde o temprano, la justicia siempre alcanza a quienes intentan escapar de sus responsabilidades.

