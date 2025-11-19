Alcalde de La Paz se reúne con el canciller; buscan defender al Pepino

El alcalde Iván Arias se reunió con el canciller Fernando Aramayo para abordar una agenda central en la defensa de la cultura boliviana luego de que se evidenciaría el plagio del personaje del Pepino por parte de Perú.

“Inicialmente será una reunión técnica para iniciar acciones conjuntas para defender al pepino, pero creo que será necesario ampliar para diseñar una política de defensa del patrimonio boliviano y en especial el paceño”, manifestó el burgomaestre.

En los últimos años, danzas y algunos personajes emblemáticos de la cultura boliviana fueron apropiados por el vecino país, según las denuncias de autoridades y organizaciones folclóricas.

