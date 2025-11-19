Comisión no logró acuerdo y envían ley de subnacionales al Comité Electoral

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan del Granado (Unidad), informó este miércoles que la instancia legislativa aguardará el informe del comité correspondiente para continuar con el tratamiento del proyecto de Ley de Elecciones Subnacionales, tras declararse un cuarto intermedio por la ausencia de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Por reglamento tenemos que remitir al comité respectivo, vamos a pedir al comité correspondiente que a la mayor brevedad haga el informe y, recabado el informe, inmediatamente vamos a convocar a la comisión para el tratamiento expedito”, explicó Del Granado en conferencia de prensa.

El legislador lamentó que ningún vocal del Órgano Electoral haya asistido a la sesión para explicar los alcances técnicos y operativos de la norma, información considerada clave para avanzar en la aprobación del proyecto de ley.

En ese sentido, anunció que se presentará un reclamo formal al presidente interino del TSE por esta incomparecencia, que retrasó el debate legislativo.

Consultado sobre si la Asamblea podrá cumplir con los plazos establecidos por el TSE para aprobar la ley y permitir posteriormente la emisión de la convocatoria a elecciones subnacionales, Del Granado señaló:

“Vamos a tratar de ajustarnos a esos plazos”.

El presidente de la Comisión reiteró que existe la voluntad de avanzar con celeridad, siempre respetando los procedimientos reglamentarios, para garantizar que el país cuente con una normativa electoral en los tiempos requeridos.

