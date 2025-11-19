“Ya estoy yendo a casa”: ese fue el último mensaje enviado por Tanya

Hasta la localidad de Ocobaya, llegó el cuerpo sin vida de Tanya Rosy Choque Mejía, la menor de 13 años que fue vejada y asesinada por un hombre el pasado 15 de noviembre.

Con gran dolor y desesperación, los familiares y amigos instalaron el velorio en la sede social de Quiaconi, para darle el último adiós y exigir justicia para la menor que fue encontrada dentro de una bolsa de yute.

Con oraciones y el llanto desconsolado por perder a su hija, los padres de Tanya acompañan a la menor antes de darle cristiana sepultura el día jueves.

“Nosotros queremos que se haga justicia”, dijo el padre de Tanya, que aún no acepta la pérdida de su hija.

Su madre, con llanto en los ojos, también pidió justicia para la menor y pide que se investigue si existen más implicados.

“Estoy yendo a mi casa” fue el último mensaje que la madre de Tanya pudo recibir antes de que se cortara la señal del celular usado por la menor.

“La última vez que se comunicó fue a las 2 de la madrugada y de ahí ya no se pudo comunicar más y se perdió la señal. ‘Estoy yendo a mi casa', escribió, pero ella nunca llegó”, relató su madre.

Según la familia, la menor fue a Chulumani para comprar útiles escolares; ahora, luego del brutal asesinato, los comunarios exigen justicia para que pueda descansar en paz el alma de Tanya Rosy Choque.

Mira la programación en Red Uno Play