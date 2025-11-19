Cancillería destaca el excelente momento de la relación bilateral entre Bolivia y Japón

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo Carrasco, sostuvo una reunión con el embajador del Japón en Bolivia, Hiroshi Onomura, en un encuentro donde ambas autoridades resaltaron el excelente estado de la relación bilateral y la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

Durante la reunión, el canciller Aramayo expresó su agradecimiento por el constante apoyo del Japón al desarrollo del Estado boliviano, destacando la importancia de consolidar una agenda común basada en la confianza, los principios y resultados tangibles para ambas naciones.

Aramayo señaló que Bolivia impulsa una diplomacia moderna, abierta y orientada a resultados, y destacó el valor de la visión de cooperación del Japón, país reconocido globalmente por su liderazgo en innovación, tecnología y desarrollo sostenible.

Por su parte, el embajador Onomura coincidió en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales y reafirmó la disposición del Gobierno japonés de acompañar a Bolivia en proyectos estratégicos que impulsen el bienestar social y el crecimiento económico.

Ambas autoridades ratificaron el compromiso de trabajar de manera coordinada, impulsando una relación que mira al futuro y que busca generar nuevas oportunidades para Bolivia en el escenario internacional, consolidando así una alianza sólida y mutuamente beneficiosa.

Mira la programación en Red Uno Play