¡Ahora sí! Conozca a todas las selecciones que jugarán el repechaje

Estas son todas las selecciones que jugarán la repesca mundialista en marzo de 2026, con sede en México: Bolivia por Conmebol, Irak por Asia, República del Congo por África, Jamaica y Surinam por Concacaf, y Nueva Caledonia por Oceanía.

Cómo consiguieron las selecciones su boleto a la repesca:

Por el lado de Conmebol, Bolivia y Venezuela pelearon hasta el final por el cupo al repechaje. En la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, a la Vinotinto solo le bastaba ganar en condición de local ante Colombia, sin importar lo que hiciera Bolivia. Sin embargo, La Verde dio la sorpresa: llegó a la jornada con 17 puntos, uno menos que Venezuela, y derrotó a Brasil por 1-0 gracias a un gol de Miguel Terceros.

Mientras tanto, Venezuela cayó goleada por 6-3 frente a Colombia, quedándose con 18 unidades. Con su triunfo, Bolivia alcanzó los 20 puntos y aseguró el boleto a la repesca mundialista.

En Oceanía, Nueva Caledonia aseguró con anticipación su lugar en el repechaje mundialista. En esta confederación se disputaron dos grupos clasificatorios en la segunda ronda, donde terminó como líder de su serie. Luego, en semifinales, enfrentó a Tahití —segundo del otro grupo— y lo derrotó por 3-0. En la final se midió con Nueva Zelanda y cayó por 3-0; sin embargo, al obtener el segundo lugar del torneo, aseguró el boleto al repechaje rumbo al Mundial 2026.

