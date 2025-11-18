El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, analizó en conferencia de prensa, la derrota por 3-0 ante Japón en Tokio y reconoció que el arranque del partido fue decisivo.

“Sabíamos de la dificultad del rival. Japón hizo muy buenos partidos y tenemos la referencia de Brasil y Paraguay, donde la presión y la intensidad que ellos marcan es muy grande. Fuimos superados en los primeros minutos y lamentablemente recibimos un gol que nos generó más dudas y motivó muchísimo al rival. Fue un golpe anímico bueno para ellos y muy negativo para nosotros”, explicó.

Villegas aseguró que el equipo logró asentarse con el paso de los minutos.

“A partir de los 20 entramos en el juego. Este plantel es muy joven y está intentando crecer y mejorar. Después de ese tramo tuvimos un mejor control del partido. En el segundo tiempo replanteamos algunas situaciones tácticas y fuimos más protagonistas; competimos. El resultado fue muy generoso porque también creamos situaciones que pudieron haber cambiado el marcador”.

El entrenador lamentó que el segundo gol japonés llegara cuando Bolivia mostraba su mejor versión.

“Cuando mejor jugábamos llegó el segundo tanto y fue más duro. Pese a eso, mis jugadores lucharon hasta el final y generamos algunas opciones más”.

Villegas también destacó la presión alta de Japón, una de las claves del encuentro.

“Presionaron muy bien en salida. Nosotros intentamos salir jugando y no romper líneas, pero ellos lo hacen muy bien: incluso contra Brasil marcaron un gol de presión. Sabíamos que eran intensos e intentamos saltar en algún momento, pero no encontrábamos la fórmula. Hicimos ajustes tácticos; ellos siempre buscaban superioridad numérica y cuidamos ese detalle. Tomamos más marcas en el medio y logramos algo de igualdad, lo que nos permitió controlar un poco mejor el juego”.

El seleccionador cerró valorando el esfuerzo del grupo, resaltando que este proceso apunta al crecimiento de una plantilla joven en su preparación para los próximos desafíos. Bolivia jugará otra vez 21 de diciembre esta vez será contra la selección de Perú también en condición de visitante.

