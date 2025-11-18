El repechaje va tomando forma: conozca las selecciones clasificadas hasta el momento

Con Bolivia clasificada, estas son las selecciones que, de momento, obtuvieron su boleto al repechaje mundialista. Aún faltan tres cupos vacantes y sus postulantes luchan por obtener el pase para competir por uno de los puestos en el Mundial 2026.

CONMEBOL: Bolivia está clasificada.

África: Su representante es la República Democrática del Congo .

Oceanía: Nueva Caledonia es la clasificada.

Concacaf: Pelean el puesto Panamá , Surinam , Curazao , Costa Rica , Haití y Honduras .

Asia: Las dos selecciones que pelean el cupo son Emiratos Árabes Unidos o Irak.

El repechaje para el Mundial 2026 se disputará en marzo de 2026 en uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo (México, Estados Unidos o Canadá). Aún resta que la FIFA confirme sede y fechas exactas, aunque se ha manejado la posibilidad de que dos ciudades mexicanas (Guadalajara y Monterrey) alberguen estos últimos partidos clasificatorios.

