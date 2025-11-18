Tras sostener una reunión con autoridades del Gobierno, el representante de los panificadores independientes, Dandy Mallea, informó este martes que su sector mantendrá el precio del pan en Bs 0,70, rechazando la intención de los panificadores confederados de elevarlo a Bs 1 e incluso a más.

“El precio que nuestro sector ha tomado hace cinco meses es de 0,70 centavos la unidad, con un gramaje de 65 gramos. Nosotros no compartimos la idea de elevar a más del 100% el precio del pan, como han propuesto estos días los confederados. La gente tiene que estar tranquila en esta situación crítica”, afirmó Mallea en conferencia de prensa.

El dirigente explicó que los panificadores independientes realizaron su propia estructura de costos, tomando en cuenta que actualmente la harina cuesta Bs 310 el quintal, lo que permite mantener un precio accesible sin necesidad de presionar por subsidios adicionales.

Mallea cuestionó además la postura de la Confederación Nacional de Panificadores (Conapabol). “La Conapabol está mal acostumbrada a vivir del Estado y ahora quieren amenazar que si no les dan la subvención subirán el precio hasta 1,40”, denunció.

El sector independiente aseguró que continuará coordinando con el Gobierno para garantizar el abastecimiento de pan a precio justo y evitar incrementos que afecten la economía de la población.

