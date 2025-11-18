“Se burlan de los trabajadores”: anuncian un nuevo paro de 48 horas en el sector salud

El sector salud anuncia un paro de 48 horas que iniciará este miércoles, debido al incumplimiento en pagos salariales por parte de la Gobernación y la Alcaldía. La medida fue confirmada por los dirigentes de los trabajadores, quienes aseguran que no existe otra alternativa ante la falta de soluciones.

“Lamentablemente, el incumplimiento tanto de la Gobernación como de la Alcaldía en el tema salarial no nos permite convencer a los trabajadores, menos a los dirigentes de cada hospital, y ellos han determinado que debemos salir nuevamente a retomar las medidas, porque se hacen la burla de los trabajadores”, indicó Robert Hurtado, dirigente del sector salud.

Hurtado añadió que los profesionales asistirán a una reunión con Fesirmes para coordinar futuras movilizaciones. “No es porque quisiéramos los trabajadores y profesionales, sino por la incapacidad de los secretarios de salud”, puntualizó.

El paro afectará la atención en hospitales y centros de salud de la región, mientras los dirigentes exigen una respuesta inmediata sobre los compromisos salariales pendientes.

