"Estuve horas aferrado a un árbol": El relato de un afectado por la inundación en Yapacaní

La furia de la naturaleza dejó un rastro de devastación en Yapacaní. Familias enteras han perdido sus hogares y cultivos, mientras que la población enfrenta el desafío de reconstruir sus vidas tras el desborde de los ríos Yapacaní e Ichilo. Entre los afectados, el testimonio de Wilson Valencia Orozo quien luchó por sobrevivir ante la fuerza implacable del agua.

Don Wilson, agricultor de la zona, relata cómo fue sorprendido por la creciente del río mientras desayunaba en su hogar.

“Termino de desayunar y veo que el agua venía enormemente, con todo el caudal. No me dio tiempo para nada. Tuve que trepar a un árbol de pacay y agarrarme de él durante ocho o nueve horas hasta que bajó la riada”, contó visiblemente afectado.

Acompañado de su hermano, Wilson permaneció durante casi todo un día bajo la lluvia, completamente empapado, aferrado al árbol mientras el agua cubría casi por completo su vivienda.

“Salimos gateando por el lodo hasta llegar al asfalto, pero gracias a un vecino nos pusimos ropa seca y recibimos ayuda”, relató.

Wilson y su hermano presentaban signos de hipotermia cuando fueron rescatados. Hoy, hospitalizado, asegura sentirse mejor, pero con la incertidumbre de haber perdido todo: su vivienda, su moto y sus cultivos.

“Les pido encarecidamente a toda la población que nos pueda colaborar. No hay ni ropa, hasta mi casucha el turbión la ha destruido. Todo está lleno de barro. Espero la colaboración de la gente de corazón”, solicitó Wilson durante la entrevista.

Las autoridades locales continúan evaluando los daños en las más de 2.500 hectáreas de cultivos de soya y arroz afectadas, así como la asistencia a las familias damnificadas.

Mira la programación en Red Uno Play