Comisión de Constitución en cuarto intermedio a la espera del TSE para analizar ley de subnacionales

La Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados declaró este miércoles un cuarto intermedio en la sesión, a la espera de la llegada de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deben brindar una explicación técnica y jurídica sobre el contenido de la norma.

Los legisladores señalaron que la presencia de los vocales es fundamental para clarificar procedimientos, plazos y alcances del proceso electoral subnacional, antes de emitir un informe y aprobar la normativa en la comisión.

Una vez concluida la exposición del TSE y el análisis correspondiente, la Comisión deberá aprobar el proyecto de ley y posteriormente remitirlo al pleno de la Cámara de Diputados, donde será tratado para su consideración final.

Las autoridades legislativas remarcaron que el avance oportuno de esta ley es clave para garantizar la organización del proceso electoral subnacional, que requiere certidumbre normativa y coordinación entre el Órgano Legislativo y el Órgano Electoral.

La sesión continuará una vez que los vocales del TSE se hagan presentes para responder a las consultas técnicas y permitir la emisión del informe respectivo.

