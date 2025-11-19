Cochabamba: Camión se embarranca 40 metros en Llavini y deja tres personas heridas

Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de este miércoles en la zona de Llavini, en la carretera al occidente del país, donde un camión cayó aproximadamente 40 metros tras impactar contra los separadores de vía. El hecho dejó tres personas heridas.

Según informó el subdirector de Tránsito, Fernando Aragón, el siniestro ocurrió en una vía troncal donde actualmente se realizan trabajos de reparación, por lo que aún se esperan los informes técnicos que permitan establecer responsabilidades.

“El camión, por razones que aún se investigan, golpeó en primera instancia las barras de seguridad para posteriormente embarrancarse en una curva”, explicó Aragón.

A bordo del vehículo viajaban tres personas, quienes quedaron atrapadas luego de la caída. Personal de Bomberos y ambulancias trabajó en el rescate del conductor y sus dos acompañantes, identificadas como Benita Ilari Castillo, de 50 años, y Petrona Amaru Licona, de 52.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia a la clínica Álvarez de Quillacollo, donde permanecen en observación mientras se determina su diagnóstico preliminar.

Las autoridades continúan investigando las causas del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play