VIDEO: Camión con carga de papa se embarrancó y dejó dos heridos en Melga, Cochabamba

Un grave accidente se registró este viernes en la localidad de Melga, Cochabamba, a la altura del kilómetro 40 de la carretera al Oriente, donde un camión que transportaba papa desde Santa Cruz se embarrancó aproximadamente 60 metros, dejando como saldo dos personas heridas.

El subcomandante de la Policía, Cnl. Rubén Cornejo, informó que las víctimas son el conductor y su acompañante, quienes fueron auxiliados por ambulancias y trasladados al hospital México de Sacaba y al hospital de Ucuchi.

“Personal técnico de Tránsito se encuentra en el lugar realizando las investigaciones y las constataciones. Tenemos conocimiento que habría dos personas heridas y no hemos registrado ningún deceso. Estamos verificando su estado en los centros médicos y recabando información para determinar las causas del accidente”, señaló Cornejo.

El accidente movilizó a equipos de emergencia y provocó un operativo de control en la zona, mientras la Policía analiza las posibles causas del siniestro en una ruta de alto tráfico de carga.

