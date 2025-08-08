TEMAS DE HOY:
INCENDIO PARQUE INDUSTRIAL Feminicidio en Potosí INSEGURIDAD SANTA CRUZ

20ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Alcaldía de Cochabamba suspende atención el lunes por la festividad de Urkupiña

Ayaviri aclaró que la suspensión afecta únicamente a las labores administrativas.

Ligia Portillo

08/08/2025 13:30

Alcaldía de Cochabamba suspende atención el lunes por la festividad de Urkupiña. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Alcaldía de Cercado informó que este lunes 11 de agosto no habrá atención administrativa debido a la festividad de la Virgen de Urkupiña. El asueto fue solicitado por representantes, trabajadores y gremios municipales, y contempla la reposición de horas en días posteriores.

“Todas las horas que no se trabajen el lunes serán repuestas. Quienes cuenten con vacaciones deberán cargar este día a su saldo. La medida responde a las actividades de la romería y el Calvario, propias de la festividad”, explicó el director de Comunicación del municipio, Juan José Ayaviri.

Ayaviri aclaró que la suspensión afecta únicamente a las labores administrativas. Las actividades operativas y de emergencia continuarán con normalidad, por lo que las OTB o unidades que tengan trámites o coordinaciones pendientes deberán tomar previsiones.

La atención al público en la Alcaldía de Cercado se reanudará el martes 12 de agosto en los horarios habituales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD