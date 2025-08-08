Alcaldía de Cochabamba suspende atención el lunes por la festividad de Urkupiña

La Alcaldía de Cercado informó que este lunes 11 de agosto no habrá atención administrativa debido a la festividad de la Virgen de Urkupiña. El asueto fue solicitado por representantes, trabajadores y gremios municipales, y contempla la reposición de horas en días posteriores.

“Todas las horas que no se trabajen el lunes serán repuestas. Quienes cuenten con vacaciones deberán cargar este día a su saldo. La medida responde a las actividades de la romería y el Calvario, propias de la festividad”, explicó el director de Comunicación del municipio, Juan José Ayaviri.

Ayaviri aclaró que la suspensión afecta únicamente a las labores administrativas. Las actividades operativas y de emergencia continuarán con normalidad, por lo que las OTB o unidades que tengan trámites o coordinaciones pendientes deberán tomar previsiones.

La atención al público en la Alcaldía de Cercado se reanudará el martes 12 de agosto en los horarios habituales.

Mira la programación en Red Uno Play