Urkupiña 2025: Conozca las calles que serán cerradas para la Entrada Folklórica

Más de 4 kilómetros de recorrido serán tomados por completo por los bailarines que cumplirán su promesa de llegar hasta el templo de San Ildefonso.

Ligia Portillo

08/08/2025 7:50

Urkupiña 2025: Conoce las calles que serán cerradas para la gran Entrada Folklórica. Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo
Quillacollo, Cochabamba

Este sábado, Quillacollo vivirá una de sus jornadas más multitudinarias y vibrantes con la tradicional Entrada Folclórica en honor a la Virgen de Urkupiña, un evento que reunirá a miles de danzarines, devotos y visitantes de todo el país.

Más de 4 kilómetros de recorrido serán tomados por completo por los bailarines que cumplirán su promesa de llegar hasta el templo de San Ildefonso, donde reposa la imagen de la ‘mamita’ de los cochabambinos.

El desfile partirá a las 08:00 horas desde la avenida Martín Cárdenas, avanzará hasta la plaza de Las Sirenas y seguirá por la avenida Circunvalación hasta la calle Ricardo Soruco. Luego se incorporará a la avenida Blanco Galindo, donde estará ubicado el palco oficial, para continuar hacia la Plaza Bolívar.

Desde allí, los grupos girarán por la calle Suárez Miranda, tomarán la 20 de Diciembre, seguirán por Ballivián, continuarán hasta Héroes del Chaco y culminarán en la plaza principal 15 de Agosto, frente al santuario.

Urkupiña 2025: Conoce las calles que serán cerradas para la gran Entrada Folklórica. Foto: Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo

Las celebraciones se extenderán hasta la medianoche, con la participación de decenas de fraternidades que llenarán de color, música y fe las calles de Quillacollo.

Importante: Todas las vías del recorrido permanecerán cerradas al tránsito vehicular durante el evento. Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas y prever demoras, ya que se prevé un alto flujo de personas y congestionamiento en zonas aledañas.

