En medio de cánticos, flores y el murmullo constante de las oraciones, cientos de devotos se acercaron una vez más al santuario de la Virgen de Urkupiña. Entre ellos, familias enteras llegaron con el corazón cargado de fe y la mirada puesta en la imagen de la “mamita”, buscando bendiciones, respuestas y un aliento en tiempos difíciles.

“Toda la gente que venga es bien recibida y viene también a dar gracias a la mamita”, dice un peregrino mientras sostiene en sus manos la estatuilla recién bendecida. “Hemos venido por fe. Todos los años asistimos para agradecerle por la vida y la salud, más que todo. Hoy la encontré tan bonita, bien bañadita, que me voy feliz. Me siento bendecido por la Virgen María”.

Fe, gratitud y sueños: los peregrinos de la Virgen de Urkupiña piden salud y días mejores. Foto: APG

En las peticiones hay de todo, desde salud para la familia, hasta un techo propio y el sustento diario. Un joven, recién graduado de bachiller y estudiante de Ingeniería Petrolera, contó que este año su ruego fue concreto: “Hemos pedido para que no nos falte el pan de cada día y por una casita que queremos construir. También una tiendita que pensamos abrir este año. Espero cumplirlo, con la ayuda de la mamita”.

Cada historia se mezcla con otras, formando un mosaico de esperanza y gratitud. Algunos piden prosperidad para sus negocios, otros fuerza para superar enfermedades. Todos, sin excepción, se aferran a la creencia de que la Virgen de Urkupiña escucha y responde, no siempre como se espera, pero siempre con amor.

En este rincón de fe, las manos alzadas y los ojos brillosos cuentan más que mil palabras: es la certeza de que, mientras haya devoción, siempre habrá un motivo para volver.

Mira la programación en Red Uno Play