Omereque y Sacaba vuelven a clases presenciales con medidas de bioseguridad

Con el retorno a las aulas, autoridades educativas y sanitarias insisten en que la disciplina en las medidas de bioseguridad será clave para mantener la normalidad escolar.

Ligia Portillo

08/08/2025 9:12

Omereque y Sacaba vuelven a clases presenciales, con medidas de bioseguridad. Foto: Imagen referencial/Pixabay
Cochabamba, Bolivia

Después de dos semanas de educación a distancia, los estudiantes del municipio de Omereque, en Cochabamba, regresan a las aulas desde este viernes, en medio de protocolos sanitarios reforzados para prevenir nuevos contagios de sarampión.

La decisión fue anunciada por el director departamental de Educación, Edgar Veizaga, tras una evaluación conjunta con el Servicio Departamental de Salud (Sedes). “Con la situación controlada en Omereque, se determinó el retorno a clases presenciales. Lo mismo ocurrió en Sacaba, donde desde el lunes las actividades son normales”, señaló la autoridad.

Según Veizaga, la medida también respondió a la presión de padres de familia, quienes manifestaron su desacuerdo con la continuidad de las clases virtuales.“Había una exigencia de los padres, pero lo principal fue la recomendación sanitaria que confirma que los contagios están controlados”, indicó.

Pese a la reapertura, el Sedes ordenó mantener estrictas medidas de prevención: todos los estudiantes deberán usar barbijo, portar alcohol en gel y reforzar el lavado de manos, con el objetivo de evitar un rebrote.

El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa, había encendido las alarmas en la región, obligando a suspender las clases presenciales como medida preventiva. Con el retorno a las aulas, autoridades educativas y sanitarias insisten en que la disciplina en las medidas de bioseguridad será clave para mantener la normalidad escolar.

