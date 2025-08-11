Video: ¡Una niña terminó llorando! Caos en el retorno a clases en La Paz por exigencia de carnet de vacunación

Este lunes 11 de agosto los estudiantes volvieron de manera presencial a sus aulas, sin embargo, en la Unidad Educativa República de Argentina ubicada en pleno centro de la ciudad de La Paz, exigen a los estudiantes el carnet de vacunación contra el sarampión.

En las imágenes se observa cómo los estudiantes junto a sus padres de familia se aglomeran para lograr ingresar a los predios, sin embargo, según denuncian los padres de familia están muy mal organizados.

Incluso una niña que fue dejada por su madre en puertas del colegio, se ve impedida de ingresar, ya que no portaba el carnet de vacunación.

Padres de familia señalaron que el colegio, exigió que los estudiantes portaran su documento para el ingreso, sin embargo, no se dijo cuál sería la modalidad de ingreso.

Así mismo, señalan que el Ministerio de Educación comunicó que, si es necesario que los estudiantes cuenten con la vacuna contra el sarampión para evitar una masiva propagación del sarampión, pero dijeron que este documento no es obligatorio.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que, si se exigirá que los estudiantes presenten el documento de vacunación, pero este hecho no sería un impedimento para no permitir que los estudiantes ingresen a su colegio, se pide un seguimiento por parte de las autoridades.

La menor lloraba desesperada para poder ingresar, tras la llegada del director de la unidad educativa señaló que ya se comunicaron con los padres de la menor, para que hagan llegar la documentación, pero este hecho no impedirá que la menor ingrese a su colegio, por lo que la pequeña ingresó con miembros del Gacip.

