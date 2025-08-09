¡Tragedia! Menor cae desde un mirador de unos 100 metros en La Paz

El jefe departamental de Bomberos, Pavel Tovar, informó este viernes a Red Uno sobre un accidente que involucró a tres menores de edad, en el que una de ellas cayó desde un mirador a unos 100 metros de altura, en la localidad de Achocalla, La Paz.

Según Tovar, la menor sufrió lesiones graves y fue trasladada al Hospital de Clínicas debido a múltiples heridas.

“Está policontusa, politraumatizada y probablemente presenta una lesión cervical en la espalda. Su cuadro es reservado, ya que posiblemente tenga una fractura en la columna”, manifestó Tovar.

Según detalló la autoridad, tres estudiantes se encontraban en el sector del mirador, cerca del precipicio, cuando una de ellas cayó. El caso está siendo investigado.

