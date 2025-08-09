Detención preventiva para policía acusado de abusar de una camarada

Un juez determinó la detención preventiva de un teniente de la Policía, acusado del presunto delito de violación, mientras que el comandante nacional de la institución, general Augusto Russo, exigió su baja definitiva.

“Son cosas que dañan la integridad y la dignidad de la institución policial”, manifestó Russo.

El hecho se reportó en la ciudad de El Alto, donde una sargento denunció al oficial por una presunta agresión sexual ocurrida en el marco de sus funciones, dentro de una estación policial.

Las autoridades han pedido que el acusado sea apartado de la institución.

“Tienen que ser apartados de la Policía. La institución tiene que dignificarse y debe existir respeto entre hombres y mujeres, entre subalternos y superiores”, afirmó el comandante.

El proceso disciplinario interno definirá si el oficial denunciado es dado de baja de forma definitiva, mientras el caso continúa bajo investigación.

