Policial

¡Terrible! Motociclista muere tras caer a un barranco de 80 metros en Los Yungas, La Paz

Se presume que perdió el control por el mal estado del camino.

Jhovana Cahuasa

08/08/2025 22:26

Foto: Redes Sociales.
La Paz

Personal policial y de Bomberos hallaron este viernes el cuerpo sin vida de un motociclista que cayó a un barranco en el sector de Yanacachi, en la carretera a Los Yungas de La Paz.

El hecho habría ocurrido el jueves, cuando, aparentemente, el joven se desplazaba por la zona y cayó al precipicio, presuntamente debido al mal estado del camino.

Comunarios denunciaron que la carretera se encuentra en pésimas condiciones y que existen muchas dificultades para el tránsito vehicular en el sector, por lo que pidieron atención inmediata a las autoridades.

 

