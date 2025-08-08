Video: ¡Un vehículo terminó volcado! Grave accidente se suscitó en la calle 15 de Calacoto en La Paz

Preliminarmente se conoce que cuatro personas resultaron heridas y gravemente afectadas por un choque entre una vagoneta y un trufi, las mismas fueron evacuadas a un hospital.
08/08/2025 8:09
Escuchar esta nota
Este viernes en horas de la mañana se suscitó un grave hecho de tránsito que ocasionó que cuatro personas terminaron heridas, las mismas fueron evacuadas de emergencia a un nosocomio debido a la gravedad.
Según testigos del hecho, de manera imprevista la vagoneta habría impactado tras venir a gran velocidad, contra el trufi y terminó volcado.
Una de las personas que se encontraba en el trufi involucrado en el hecho señaló que perdió el conocimiento en el momento del impacto, y afirmó que el chofer de la vagoneta quedó ensangrentado, por lo que fue trasladado a un hospital.
Personal policial de la Unidad de Tránsito llegó al lugar del hecho y recaba elementos para determinar las causas que provocaron el accidente.
Se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.
Mira la programación en Red Uno Play
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00
07:00
09:30
10:00
12:25
14:00
15:00