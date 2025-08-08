TEMAS DE HOY:
Policial

Video: ¡Un vehículo terminó volcado! Grave accidente se suscitó en la calle 15 de Calacoto en La Paz

Preliminarmente se conoce que cuatro personas resultaron heridas y gravemente afectadas por un choque entre una vagoneta y un trufi, las mismas fueron evacuadas a un hospital.

Jhovana Cahuasa

08/08/2025 8:09

Foto: Red Uno
La Paz

Este viernes en horas de la mañana se suscitó un grave hecho de tránsito que ocasionó que cuatro personas terminaron heridas, las mismas fueron evacuadas de emergencia a un nosocomio debido a la gravedad.

Según testigos del hecho, de manera imprevista la vagoneta habría impactado tras venir a gran velocidad, contra el trufi y terminó volcado.

Una de las personas que se encontraba en el trufi involucrado en el hecho señaló que perdió el conocimiento en el momento del impacto, y afirmó que el chofer de la vagoneta quedó ensangrentado, por lo que fue trasladado a un hospital.

Personal policial de la Unidad de Tránsito llegó al lugar del hecho y recaba elementos para determinar las causas que provocaron el accidente.

Se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.

 

