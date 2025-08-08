“Puede perder la mano”, dijo un familiar de la mujer quemada por su esposo que clama por ayuda

Familiares de la mujer que fue atacada en Santa Cruz, piden ayuda, ella es madre de 3 hijos y requiere recuperar su salud, se encuentra en estado crítico internada en un nosocomio.

“Ella tiene tres hijos, en su mano tiene quemaduras y puede perderla eso es lo que me dijo el doctor”, dijo un familiar de la mujer agredida.

El familiar de la mujer relató a Red Uno, los momentos que les toca vivir como familia, ya que la mujer corre el riesgo de perder su mano, cuenta con el 40% del cuerpo quemado, y esto podría provocar una amputación.

Las lesiones son severas y los tratamientos médicos que requiere son muy costosos, por lo que se pide ayuda a la población, las recetas oscilan desde los 2.000 bolivianos hasta más de 11.000 bolivianos, si usted desea colaborar puede comunicarse con el número 78661659, su familia le quedará muy agradecida.

El sujeto agresor le prendió fuego debido a celos, ahora será investigado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el caso se encuentra en investigación, familiares piden justicia.

