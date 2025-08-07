¡Escapó por la ventana! Reo fugó de la sala de cirugía general del Hospital de Clínicas en La Paz

El hecho se había registrado el miércoles 6 de agosto, al promediar las 11:00 horas, cuando un privado de libertades que cumplía su condena en el penal de Chonchocoro, fue trasladado al Hospital de Clínicas de La Paz, para someterse a una cirugía, pero aprovechó el momento para burlar a su custodio y huir del lugar.

En el momento de la fuga, el reo se encontraba en la sala de cirugía general del Hospital de Clínicas, el recluso habría salido por la ventana para huir del lugar.

Efectivos policiales se encuentran desplegados y recorriendo los pasillos del hospital. Se conoce que el sujeto se encontraba cumpliendo su condena, por el delito de infanticidio y evasión, en el centro penitenciario de máxima seguridad de Chonchocoro.

El reo fue identificado como Marco Antonio Mariaca Sito, la Policía Boliviana activó el plan de búsqueda. En el marco de la investigación Red Uno buscó la versión oficial de las autoridades, y se consultó sobre el despliegue policial en el Hospital de Clínicas al subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, sin embargo, no se tuvo respuesta.

