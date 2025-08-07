Tragedia en La Paz: tres muertos y varios heridos tras grave accidente en la carretera a Guaqui

El capitán Jesús Reynaldo Lima, informó este jueves sobre un grave accidente de tránsito suscitado al promediar las 12:00 horas en la carretera a Guaqui del departamento de La Paz, producto del hecho tres personas perdieron la vida.

“Personal de Bomberos de la ciudad de El Alto, se dirigió al lugar del hecho donde lamentablemente encontraron a tres personas sin vida, las mismas se encontraban al interior de uno de los vehículos”, manifestó Lima.

Según la autoridad policial, las personas se encontraban atriccionadas dentro del vehículo, y se procedió al rescate de los cuerpos.

También existirían personas heridas, las mismas fueron trasladadas en diferentes vehículos hasta hospitales cercanos. Por el momento no se tiene la cifra precisa de personas heridas.

Personal policial de la Unidad de Accidentes se hace cargo de la investigación, para determinar las causas que provocaron el hecho y el grado de responsabilidad de los conductores.

Vea el video:

