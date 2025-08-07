¡Terrible! Una joven de 21 años fue hallada muerta en su habitación; se habría inyectado una sustancia

Un lamentable hecho se suscitó el miércoles en la zona Gran Poder de la ciudad de La Paz, donde una joven fue hallada sin vida al interior de su habitación.

“Esta persona se había inyectado una sustancia que le habría producido la muerte”, manifestó Paz.

Según el jefe policial, las investigaciones preliminares sobre el hecho, señalan que la joven falleció debido a que se inyectó una sustancia, la joven se encontraba en la habitación acompañada de un hombre de 37 años, quien dijo ser un amigo de la víctima.

Según el relato del supuesto amigo antes del deceso de la joven, hubo consumo de bebidas alcohólicas durante toda la noche del 6 de agosto y posteriormente ella se habría inyectado la sustancia.

La Policía procedió a la aprehensión de la persona a efectos de investigar un posible hecho de feminicidio.

“De acuerdo a la intervención policial, son dos jóvenes que consumen marihuana y también algunas otras drogas y ahora estamos a la espera del informe médico-legal para determinar la causa exacta de la muerte y a partir de ahí determinar si hay responsabilidad de la persona de 37 años”, afirmó Paz.

El caso se encuentra en proceso de investigación.

Mira la programación en Red Uno Play