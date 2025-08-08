El hecho se suscitó la madrugada del jueves en la ciudad de El Alto, un hombre de 51 años fue apuñalado por su propia esposa con un cuchillo de cocina, la víctima recibió un corte profundo en el abdomen y fue hospitalizado de emergencia.

El médico Giovanni Humeres, informó sobre el estado de salud en que se encuentra el varón apuñalado y dijo que tiene una herida penetrante a nivel abdominal.

“El varón sufrió una agresión por su actual pareja con un objeto punzocortante, produciendo una herida penetrante de nivel abdominal, al momento el paciente se encuentra en observación”, afirmó Humeres.

El hecho se habría registrado cuando la pareja discutía por un tema económico, aparentemente ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

La esposa fue aprehendida, está en celdas policiales y el Ministerio Público tomó conocimiento del caso.

