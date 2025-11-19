Niño de 3 años supera el rotavirus, pero una bebé de 1 año sigue en terapia intensiva en Cochabamba

Uno de los dos menores diagnosticados con rotavirus en el hospital Manuel Ascencio Villarroel logró recuperarse y fue dado de alta. Se trata del niño de 3 años que, según el reporte médico, respondió favorablemente al tratamiento y ya se encuentra fuera de peligro.

Sin embargo, la situación de la segunda paciente —una niña de apenas 1 año— continúa siendo crítica. La pequeña permanece internada en la unidad de terapia intensiva, con diagnóstico reservado y complicaciones asociadas.

“Tenemos dos pacientes que han estado o están internados por rotavirus. Uno, un paciente de 3 años, ya ha sido dado de alta. Y tenemos una niña de 1 año que se encuentra hospitalizada en terapia intensiva. Tiene un test positivo para rotavirus y además una enfermedad de base”, informó el pediatra Pablo Dávila del Hospital del Niño.

El especialista explicó que el estado de la bebé es todavía grave. “Por el momento se reporta aún en terapia intensiva, con trastornos electrolíticos y acidosis”, añadió.

El rotavirus puede provocar cuadros severos de diarrea y vómitos, generando deshidratación intensa en los menores. El médico recordó que la prevención es clave, especialmente en el manejo de alimentos.

“Primero, la parte de la prevención: lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. La persona que va a preparar los alimentos debe lavarse las manos de manera adecuada”, remarcó Dávila.

Las autoridades de salud insistieron en que los padres de familia extremen cuidados en la higiene, la manipulación de alimentos y el lavado frecuente de manos para evitar nuevos contagios.

