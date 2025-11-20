Reparan ducto de gas en Cuevas y restablecen la circulación vehicular

La circulación vehicular en la Ruta Nacional Nº 7 empezó a restablecerse la noche de este martes luego de que técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) repararan la fuga de gas registrada en un ducto a la altura de la comunidad de Cuevas, en el municipio de Samaipata.

El capitán Luis Solares, comandante de la Policía de la Provincia Florida, confirmó que la emergencia fue controlada tras el trabajo coordinado con personal técnico de YPFB y autoridades municipales.

“Nos informan que ya fue restaurada la fuga de gas que había a la altura de la comunidad Cuevas”, señaló Solares, quien además indicó que inmediatamente se dispuso la habilitación progresiva del tránsito vehicular.

A partir de las 19:30, las autoridades priorizaron el paso de los vehículos que se encontraban detenidos en Samaipata con dirección a Santa Cruz. Según Solares, se contabilizan aproximadamente 500 vehículos varados, entre transporte público, vehículos particulares y camiones de productores agrícolas de los valles cruceños.

“Una vez que pase el último vehículo hacia Santa Cruz, vamos a proceder a habilitar el tránsito en sentido contrario, desde Santa Cruz hacia los valles cruceños”, explicó el jefe policial.

Los efectivos se distribuyeron en tres puntos estratégicos de corte: dos en el municipio de Cuevas y uno en Samaipata.

