Comunarios de Cuevas se declaran en emergencia; solicitan agua y alimentos

Comunarios de Cuevas también se declararon en emergencia luego del desborde de una quebrada que afectó a decenas de familias en la zona, además se teme por la fuga de gas que se produjo en una de las tuberías de YPFB.

Los afectados solicitaron alimentos y agua para cubrir las necesidades de la comunidad.

“Estamos en emergencia por la ruptura del gasoducto, tenemos varias familias sufriendo. Hay camiones varados con sus productos que no pueden trasladarse hasta la ciudad de Santa Cruz”, afirmaron los afectados.

Los comunarios señalaron que aún no han recibido apoyo ni de la Gobernación ni del Gobierno Municipal de Samaipata. Hasta el momento, la única ayuda proviene de amigos y familiares de la zona.

“Hay gente sufriendo; lo que más se necesita es agua y comida. Ayer a las 06:00 de la mañana toda la comunidad salió disparando hacia los cerros porque el gas comenzó a salir por todos lados”, relató una de las comunarias afectadas.

