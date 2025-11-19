Gobernador Camacho confirma vías habilitadas; continúa la búsqueda de desaparecidos en Samaipata

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, brindó un informe actualizado sobre los trabajos de emergencia realizados en Samaipata, tras el deslizamiento de mazamorra que afectó a la zona y dejó a varias familias damnificadas y personas desaparecidas.

La autoridad confirmó que las vías principales hacia y desde Samaipata ya se encuentran expedita, luego de que equipos del Ministerio de Defensa y de Obras Públicas habilitarán una ruta provisional en el sector de Bermejo, donde el paso había quedado inutilizado.

“La vía, tanto de Santa Cruz a Vallegrande como de Vallegrande a Santa Cruz, ya se encuentra expedita”, afirmó.

Camacho informó que en las próximas horas arribarán cisternas con agua potable, tuberías y gaviones enviados tanto por la Gobernación como por el Gobierno nacional. Además, señaló que se espera la llegada de gasolina, diésel, colchones, colchas y vituallas, parte de la ayuda donada por la población.

Pese al esfuerzo desplegado, reconoció que la cantidad de maquinaria presente durante la jornada no fue suficiente para atender todas las demandas urgentes de los pobladores, incluidos los productores, familiares de desaparecidos y vecinos cuyas viviendas permanecen cubiertas de lodo.

La autoridad lamentó que, pese a los recorridos guiados por familiares y vecinos, aún no se haya logrado encontrar a las personas reportadas como desaparecidas.

“Hemos ido a lugares específicos donde la gente dice haber encontrado un colchón, una prenda o una chinela, pero no hemos tenido éxito”, declaró.

Uno de los puntos críticos se encuentra en la quebrada donde se originó el deslizamiento. Allí ingresó una retroexcavadora de gran tamaño, pero quedó atrapada debido a la inestabilidad del terreno.

El gobernador anunció que se intentará retirar la máquina durante la noche y que se trabajará para despejar completamente el cauce antes del fin de semana, debido a los pronósticos de lluvia para viernes y sábado.

Mira la programación en Red Uno Play