Así quedó la camioneta donde fue trasladada Tanya antes de ser asesinada

El principal sospechoso del feminicidio de Tanya R. CH. M., de 13 años, en el municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas de La Paz, será puesto ante un juez cautelar en las próximas horas. El crimen, que conmocionó a la región, provocó la ira de la población, que reaccionó incendiando el vehículo presuntamente utilizado por el agresor.

Tras conocerse el caso, la población de Chulumani rastreó la camioneta que el principal sindicado, identificado como Brayan P. M. V., de 25 años, habría usado para trasladar a la víctima. El vehículo fue incendiado y quedó completamente destruido, convertido en chatarra en plena calle, en un acto que refleja la indignación social por el brutal asesinato.

El vehículo antes de ser incendiado. Foto: Fiscalía.

Confesó el crimen

Previamente, el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el presunto autor fue aprehendido este martes luego de que se presentara en el módulo policial de Chulumani. Según el fiscal, el joven de 25 años habría confesado el hecho.

Las investigaciones preliminares, basadas en cámaras de seguridad, indican que Tanya abordó la camioneta cerca de las 02:30 de la madrugada del 15 de noviembre en la plaza San Martín para regresar a su hogar, pero no la volvieron a ver. El sospechoso manifestó que, tras agredir sexualmente a la menor, le quitó la vida para evitar ser denunciado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizó la autopsia médico legal al cuerpo de la menor, encontrado la pasada jornada. El informe forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación manual a lazo. Además, el cuerpo presentaba excoriaciones compatibles con acceso carnal, confirmando la doble agresión sufrida por la víctima.

Brayan P. M. V. se encuentra actualmente en celdas policiales y se espera que en las próximas horas se instale la audiencia de medidas cautelares, donde la Justicia deberá definir su situación jurídica.

