Caso Consorcio: Fiscalía imputa por organización criminal al exministro César Siles y otros implicados

La abogada Zuleika Lanza, representante de la parte denunciante, informó que la Fiscalía determinó la ampliación de la imputación debido a nuevos indicios que apuntan a un funcionamiento estructurado del consorcio.

Hans Franco

19/11/2025 19:26

Foto: Fiscalía imputa por organización criminal al exministro César Siles (APG)
La Paz

El Ministerio Público presentó una imputación formal por el delito de organización criminal contra el exministro de Justicia, César Siles, la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Claudia Castro, el expresidente del TDJ paceño, Iván Córdoba, y otros implicados en el caso que investiga la conformación de un presunto consorcio de jueces, fiscales y abogados.

La decisión fue comunicada al juez cautelar, junto con la ampliatoria de investigación que incorpora nuevos elementos y señala a más involucrados dentro de la presunta red irregular que operaba en el sistema judicial.

La abogada Zuleika Lanza, representante de la parte denunciante, informó que la Fiscalía determinó la ampliación de la imputación debido a nuevos indicios que apuntan a un funcionamiento estructurado del consorcio.

“Investigar a otras personas que están involucradas en este proceso, que han formado parte de este consorcio. La imputación formal a todas las personas que ahora están siendo incorporadas se basa en la acusación y en la persecución penal que corresponde a la víctima”, declaró Lanza.

El caso, considerado uno de los más sensibles dentro de la investigación por redes de corrupción judicial, busca establecer la responsabilidad penal de exautoridades que, según la denuncia, favorecían decisiones judiciales mediante acuerdos ilícitos y coordinación indebida entre operadores de justicia.

