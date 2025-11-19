Lluvias provocan desbordes y colapso de caminos en La Asunta, más de 50 familias damnificadas

Las intensas y persistentes lluvias registradas en las últimas horas en el municipio de La Asunta, en el norte del departamento de La Paz, provocaron desbordes de ríos, mazamorras y el colapso de caminos, dejando a más de 50 familias damnificadas y generando una situación crítica en varias comunidades.

La Alcaldía de La Asunta confirmó que se prepara una declaratoria de emergencia municipal y solicitó apoyo inmediato de la Gobernación de La Paz y del Gobierno nacional para evitar mayores daños materiales y proteger las viviendas afectadas.

“Estamos muy preocupados como gobierno municipal. Nos encontramos con este desastre de las fuerzas de la naturaleza, hemos estado pasando momentos muy críticos”, declaró el alcalde Benjamín Chuquimia en entrevista con Bolivia TV.

Hasta el momento, se verificó la afectación de más de 50 familias, aunque el número podría incrementarse conforme continúe la evaluación en zonas alejadas.

“Tenemos casas, viviendas, unidades educativas que han colapsado con lodo y mazamorra. Hay personas damnificadas, más de 50 personas, aún tenemos que seguir revisando. Hasta hoy tenemos revisado más de 50 familias enteras”, detalló la autoridad.

La magnitud del desastre obligó a suspender actividades escolares, ya que varias unidades educativas quedaron anegadas o cubiertas de lodo, y muchos niños no pueden asistir a clases.

Las primeras evaluaciones identifican daños graves en las comunidades de Totora Grande, Las Mercedes, Charobamba, Mercedes I, Villa Esperanza, San Antonio y Río Seco.

En Charobamba, el puente principal colapsó debido a la fuerza de la mazamorra, dejando incomunicada la zona y afectando directamente a viviendas, calles y establecimientos educativos.

Pese a la gravedad de la situación, Chuquimia informó que no se registran fallecidos ni desaparecidos.

Equipos municipales de Desarrollo Económico Productivo y Medio Ambiente distribuyen vituallas, colchones y camas para apoyar a las familias afectadas. Asimismo, se desplegó toda la maquinaria municipal para realizar trabajos de limpieza, despeje de caminos y atención de emergencias.

Con información de ABI.

