Senamhi emite alerta naranja por vientos fuertes en tres departamentos

El Senamhi alerta sobre ráfagas de viento que alcanzarán hasta 90 km/h entre el 20 y 21 de noviembre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

19/11/2025 21:46

Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una Alerta Meteorológica con prioridad naranja, ante la previsión de vientos moderados a fuertes que afectarán a varias regiones de Bolivia.

Según el reporte oficial, se esperan vientos de dirección norte–noroeste, que iniciarán la tarde del jueves 20 y se extenderán hasta la mañana del viernes 21.

Las ráfagas más intensas se registrarán en el departamento de Santa Cruz, donde podrían alcanzar velocidades de 60 a 90 km/h, especialmente en las provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Obispo Santistevan, Cordillera, parte de Chiquitos y el sur de Guarayos, Ñuflo de Chávez y Velasco.

En el departamento de Tarija, la provincia Gran Chaco experimentará vientos de 40 a 70 km/h, mientras que en Chuquisaca se prevén similares intensidades en el este de la provincia Luis Calvo.

