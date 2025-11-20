Rehabilitan ambos carriles de la Autopista La Paz–El Alto tras obras por daños causados por lluvias

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que el tránsito vehicular en ambos carriles de la Autopista La Paz–El Alto quedó plenamente restablecido, luego de concluir los trabajos de reconformación de la plataforma que había sido dañada por sifonamientos provocados por las intensas lluvias registradas a comienzos de año.

Los trabajos se ejecutaron en el sector de Ciudadela Ferroviaria, donde se presentaron fallas estructurales que obligaron a cerrar parcialmente la vía durante varios meses.

La ABC detalló que la intervención representó una inversión cercana a los Bs 2,7 millones y contempló la instalación de alcantarillas de hormigón para optimizar el drenaje pluvial, la conformación del terraplén en el carril de subida y la construcción de una sub-base con suelo cemento en el sector próximo a la pasarela de ingreso a la Ciudadela.

Pese a la habilitación de la autopista, la entidad caminera continuará realizando labores complementarias para asegurar la estabilidad de la vía. Entre estas tareas figuran la reposición de flex beam, rejillas, mallas, cámaras de inspección y gaviones tipo cajón, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad para los usuarios.

El daño en la autopista se originó en febrero, cuando el colapso de un embovedado generó tres sifonamientos: uno en el carril de subida y dos en el de bajada. Debido a la magnitud del problema, el tráfico debió ser restringido y la ABC inició obras de reposición estructural que se mantuvieron durante gran parte del año.

Mira la programación en Red Uno Play